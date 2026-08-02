Le Club Africain a battu le CA Bizertin sur le score de 2 buts à 0, en match amical disputé dimanche au Complexe sportif de Ain Draham, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour le nouvel exercice 2026-2027.

Les deux réalisations clubistes ont été signées Mohamed Sadok Kaddida (6) et Ghaif Zaalouni (62).

Le Club Africain, tenant du titre, abordera la défense de son sacre en allant affronter l’ES Metlaoui, tandis que le CA Bizertin accueillera l’AS Marsa, pour le compte de la première journée de la Ligue 1, prévue les 22 et 23 août.