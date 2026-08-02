Le JORT n° 75 du 24 juillet 2026 comporte trois ensembles réglementaires majeurs. Le décret n° 148 de 2026 institue des lignes de « financement sur l’honneur » alimentées par les bénéfices bancaires : les concours sont accordés sans intérêts, sans garantie et pour une durée maximale de deux ans. Le plafond atteint 25 000 dinars pour une PME ou une société communautaire, 10 000 dinars pour un petit promoteur et 5 000 dinars pour un particulier.

Un arrêté conjoint adopte parallèlement un nouveau cahier des charges pour les résidences universitaires privées. Les exploitants disposent d’un an pour se conformer aux nouvelles règles.

L’agriculture occupe également une place importante : fixation des prix des céréales de la récolte 2026, primes de livraison rapide, aides au stockage et révision du périmètre foncier agricole d’Essmar à Tataouine.

Enfin, le numéro regroupe de nombreuses nominations, promotions et fins de fonctions dans l’administration. Il ne contient ni loi, ni approbation parlementaire de prêt, ni concours de recrutement ou de promotion.