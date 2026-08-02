Le numéro 78 combine deux grandes orientations. La première est financière, avec la garantie ou la ratification de financements destinés aux phosphates, aux importations d’engrais et au budget de l’État.

La seconde est administrative, avec une vague importante de concours internes de promotion, complétée par quelques recrutements externes au ministère des Affaires sociales.

Le numéro comporte aussi des mesures sectorielles concernant les hôpitaux universitaires, les taux d’intérêt bancaires, la campagne de récolte de l’alfa et une opération d’expropriation liée à une infrastructure routière.

(Source : Journal officiel de la République tunisienne, année 169, n° 78, 31 juillet 2026.)