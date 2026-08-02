Le Tunisien Aziz Ouakaa (485e mondial) entamera, dimanche, sa campagne au Challenger d’Istanbul 2 en affrontant l’Américain Hunter Heck (731e mondial) au premier tour des qualifications.

Ouakaa tentera de retrouver le chemin de la victoire après son élimination au deuxième tour des qualifications du Challenger de Ségovie, en Espagne, où il s’était incliné le 20 juillet dernier face au Français Cyril Vandermeersch en deux sets.

Le tournoi Challenger d’Istanbul 2 se déroule sur terre battue et est doté de 63 000 dollars de prize money.