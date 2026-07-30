Au gouvernorat de Kébili, des équipes du Centre technique des dattes et du Centre de recherches en agriculture oasienne de Degache avaient détecté récemment dans certaines des foyers limités de l’acarien des dattes, connu chez les agriculteurs sous le nom de “Boufaroua”,

Egalement, les visites effectuées par les équipes du Commissariat régional au développement agricole dans toutes les zones de production ont permis de découvrir les premiers foyers d’infestation aussi bien dans les oasis publiques que privées, en particulier dans les oasis souffrant d’un manque d’irrigation.

Dans ce sens, Mohamed Ben Abdelatif, chef de service de la production végétale au CRDA, a expliqué que les conditions climatiques qu’a connues la région au cours de la période précédente, notamment la vague de chaleur, ont largement contribué à la prolifération de cet insecte qui s’est répandu en raison des vents forts qui ont suivi cette vague.

« Cette situation nécessite une intervention rapide à travers des traitements curatifs dans les zones touchées pour préserver la qualité des dattes et réussir la saison agricole actuelle », a-t-il souligné à l’Agence TAP. A cet égard, il a incité les agriculteurs à faire preuve d’une vigilance accrue et à surveiller régulièrement leurs exploitations, en particulier les régimes de dattes, soulignant l’importance de détecter rapidement toute infestation afin d’intervenir à temps et limiter la propagation de cet acarien entre les régimes et les palmiers.

Le responsable a précisé que les traitements doivent être effectués avec les produits figurant sur la liste homologuée par le ministère de l’Agriculture, précisant dans ce sens que le soufre mouillable, connu localement sous le nom de « Bakhara », figure parmi les pesticides biologiques les plus efficaces et homologués pour les traitements préventifs contre l’acarien de la datte.