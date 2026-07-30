Une séance de travail a été tenue mercredi à la municipalité de Sfax consacrée au lancement de l’étude du projet de réaménagement de l’avenue Habib Bourguiba.

Le coût de ce projet, qui sera réalisé par la municipalité de Sfax sur une distance de 800 mètres, est estimé à environ 2,5 millions de dinars.

Les travaux portent notamment sur le pavage de la route, la réfection des trottoirs, le marquage des passages piétons et la rénovation du réseau d’éclairage public.

La réunion a regroupé des représentants des différentes directions et structures concernées dont la SONEDE, la STEG, la Société Régionale de Transport de Sfax, la Société du Métro, Tunisie Télécom et l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine, afin de définir et coordonner les principales interventions sur le terrain.