Les pépinières privées tunisiennes Promag Mabrouka et sa filiale Manbet Nour, spécialisées, entre autres, dans la production de plants d’oliviers, d’arbres fruitiers et d’agrumes vont bénéficier de financements accordés dans le cadre de la facilité de partage des risques de la BERD (Risk Sharing Facility, RSF) en partenariat avec Attijari Bank.

Les projets qui seront lancés par les deux pépinières seront également soutenus par des subventions accordées dans le cadre du programme High-Impact Partnership on Climate Action (HIPCA), financées par le Royaume-Uni.

HIPCA est un partenariat multi-donateurs géré par la BERD. Les donateurs actifs sont l’Autriche, le Canada, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suisse, TaiwanICDF, le Royaume‑Uni et les États‑Unis d’Amérique.

Les subventions de Hipca permettront de maximiser l’impact environnemental des investissements et d’accompagner la transition des deux entreprises vers des activités plus durables et plus efficientes dans l’utilisation des ressources.

La totalité des financements soutiendra la modernisation du secteur des pépinières et l’adoption de techniques innovantes devant permettre non seulement d’améliorer la qualité des plants, mais aussi de favoriser le développement de cultures durables et respectueuses de l’environnement.

Ces financements tombent à point en ce sens où ils vont aider l’agriculture biologique à s’affirmer de plus en plus et s’adapter aux barrières écologiques érigées par l’union européenne à ses frontières.

Dans le détail, Promag Mabrouka a obtenu dans le cadre de la facilité de partage des risques conclue avec Attijari Bank, un prêt de 3,2 MDT . Ce crédit est destiné à moderniser ses infrastructures agricoles, améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources et renforcer la productivité ainsi que la qualité de ses activités de pépinière. En plus de ce crédit, le projet va bénéficier d’une subvention HIPCA de 94 100 euros.

Manbet Nour a obtenu un prêt de 2,2 millions de dinars tunisiens (environ 0,6 million d’euros) dans le cadre du même mécanisme. Ce financement servira à développer de nouvelles serres, étendre les plantations et acquérir des équipements visant à accroître les capacités de production, améliorer l’efficacité opérationnelle et renforcer la fiabilité des activités de l’entreprise. Le projet bénéficie d’une subvention HIPCA de 64 700 euros.

ABS