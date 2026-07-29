Le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football, effectué mercredi au siège de la Fédération tunisienne de football (FTF), a donné lieu à un clasico dès la première journée entre l’Espérance de Tunis et l’Étoile du Sahel.

Le programme de la première journée, prévue les 22 et 23 août prochains, comprend également une autre affiche de choix entre le Stade Tunisien et le Club sfaxien, tandis que le Club africain, tenant du titre, entamera la défense de son sacre en déplacement face à l’Étoile de Métlaoui.

Voici le programme complet de la première journée :

PS Sakiet Eddaier – JS Omrane

Stade Tunisien – CS Sfaxien

ESH Sousse – US Monastirienne

ES Tunis – ES Sahel

ES Métlaoui – Club Africain

US Ben Guerdane – CS Hammam-Lif

CA Bizertin – AS Marsa

ES Zarzis – Olympique de Béja