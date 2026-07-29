Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé, mardi, à Addis-Abeba que le parachèvement du processus de réforme de la Commission de l’Union africaine (UA) exige l’instauration d’un climat professionnel sain, fondé sur la responsabilité, la transparence et le respect mutuel.

Il a également plaidé pour la mise en place d’un système de recrutement transparent et équitable, fondé sur la compétence, le mérite, l’égalité des chances et une répartition géographique équilibrée entre les États membres.

S’exprimant lors de sa participation aux travaux de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, tenue les 28 et 29 juillet à la capitale éthiopienne, Nafti a indiqué que la Tunisie salue le projet de budget de l’UA pour 2027 et la reprise des recrutements après des années de gel, soulignant leur rôle dans le renforcement des capacités institutionnelles de la Commission.

Il a mis l’accent sur la nécessité de maintenir les principes de bonne gouvernance, de discipline financière, de rationalisation des dépenses et de bonne gestion des ressources, selon un communiqué du département des affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également appelé à apporter le soutien nécessaire aux nouvelles structures de l’UA, à commencer par le Centre africain d’excellence pour les marchés inclusifs, dont la Tunisie abrite le siège, afin de lui permettre de jouer son rôle dans le soutien à l’intégration économique continentale.

En marge des travaux du Conseil, Nafti a mené une série d’entretiens avec des responsables de l’UA, dont une rencontre avec la vice-présidente de la Commission de l’UA, Salma Haddadi Malika, consacrée au suivi des résultats de sa récente visite en Tunisie et à l’examen des moyens de soutenir la réforme de la Commission et de renforcer la présence tunisienne au sein de ses structures.

Il a également rencontré le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, avec qui il a passé en revue l’évolution des situations sécuritaires, notamment au Soudan et en Libye.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts de lutte contre le terrorisme, en particulier dans la région du Sahel africain, à travers des approches continentales globales et multilatérales.

Nafti a également salué la position de l’UA soutenant la cause palestinienne, réaffirmant le soutien constant de la Tunisie au peuple palestinien frère et à cette cause juste.

Les entretiens du ministre ont aussi inclus une réunion avec la directrice générale du Programme de développement de l’UA, Nardos Bekele, qui a présenté les activités du programme et les principaux projets menés en Tunisie.

Lors de la première journée de sa participation, Nafti a tenu plusieurs consultations bilatérales avec ses homologues africains, notamment, le chargé de gestion du ministère des affaires étrangères libyen, Taher Elbaour, le Premier ministre et ministre des affaires étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, et la ministre des affaires étrangères du Nigeria, Bianca Odumegwu Ojukwu.

Ces entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et la préparation des prochaines échéances bilatérales, ainsi que sur le renforcement des mécanismes d’action africaine commune.