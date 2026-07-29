Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a souligné, mardi, l’impératif d’intervenir en urgence afin de vider les bassins d’assainissement situés à la région de Bouachir, et ce, lors d’une visite effectuée au gouvernorat de Zaghouan.

Abid a ordonné, également, d’élaborer une étude de faisabilité, en vue de mettre en place une station de traitement des eaux usées à la région.

Selon un communiqué, publié par le département de l’Environnement, ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du plan de développement 2026-2030, contribuera à l’amélioration de la situation environnementale et écologique dans cette zone.

Le ministre de l’Environnement a pris connaissance, aussi, du projet de rénovation et d’extension du réseau d’assainissement à la région de Saouaf, lequel s’étale sur une distance de 2 500 mètres. Il a recommandé, dans ce cadre, de lancer une étude de faisabilité en vue de réaliser un projet de station d’épuration dans la région.

Il a appelé, en outre, à accélérer la finalisation de procédures foncières et administratives nécessaires afin de démarrer les travaux de construction de la station d’épuration à Ennadhour.

Abid a effectué une visite au projet de la station d’épuration d’El Fahs, dont le niveau d’avancement a atteint 90%.

Pour rappel, ce projet vise à améliorer l’efficacité énergétique de la station, afin d’améliorer la qualité des services d’assainissement.