Le Groupe Intérieurs spécialisé dans la fabrication et la distribution de meubles et dans les solutions d’aménagement ergonomique vient d’enrichir son offre en décrochant l’exclusivité de distribution en Tunisie des produits du géant américain MillerKnoll, leader mondial dans le segment du mobilier design haut de gamme et présent dans une centaine de pays.

Déjà partenaire de la marque emblématique Herman Miller dont les produits sont garantis durant 12 ans , le Groupe Intérieurs franchit un nouveau cap en scellant cette alliance élargie avec MillerKnoll, consolidant ainsi son positionnement sur le segment premium.

A la faveur du partenariat établi, 15 marques mondialement reconnues seront vendues en Tunisie.

Concrètement, pour les entreprises, les architectes et les prescripteurs en quête de solutions haut de gamme, l’offre s’élargit avec des sièges ergonomiques, bureaux, tables, espaces collaboratifs, salles de réunion, lounges ou encore mobilier hospitality, le Groupe Intérieurs peut désormais tout proposer sous un même toit.

Les avantages que le groupe Intérieurs peut tirer de ce contrat sont au nombre de deux.

Il s’agit de coopérer avec un géant mondial dans son segment, est double et de s’inspirer directement du savoir faire et de l’expertise de Miller knoll en matière de fabrication de meubles de confort favorisant des gains de productivité particulièrement dans les entreprises.

Le groupe intérieur peut aussi tirer un gain certain adapté à la clientèle tunisienne, celui de la vente de produits de seconde main. Le groupe Miller Knoll réalise une bonne partie de son chiffre d’affaires grâce à la reprise de meubles de seconde main remis en état avant d’être vendus.

ABS