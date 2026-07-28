La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné le défenseur cap-verdien Sidny Lopes Cabral comme lauréat du prix du plus beau but de la Coupe du monde 2026. L’annonce a été faite ce lundi sur le site officiel de l’instance.

Âgé de 23 ans et évoluant sous les couleurs de Trabzonspor, Lopes Cabral a été récompensé pour son magnifique but inscrit face à l’Argentine en seizièmes de finale. Après un dribble sur Alexis Mac Allister, le défenseur a décoché une frappe enroulée qui est venue se loger en pleine lucarne, permettant au Cap-Vert d’égaliser à 2-2. Les Sud-Américains se sont finalement imposés 3-2 après prolongation.

« J’ai vu l’espace et j’ai visé la lucarne », a confié le joueur, dont la réalisation a été préférée à celles de l’Ouzbek Eldor Shomurodov et de l’Haïtien Wilson Isidor.

Revenant sur ce moment inoubliable, Lopes Cabral a raconté : « Quand j’ai levé les yeux et que j’ai vu le ballon filer dans la lucarne, je me suis dit : “Mais qu’est-ce que je viens de faire ?” ». Il a également révélé que sa mère avait perdu connaissance dans les tribunes sous le coup de l’émotion au moment de son but.

Le défenseur cap-verdien devient seulement le deuxième joueur évoluant à ce poste à remporter cette distinction, après le Français Benjamin Pavard, récompensé lors du Mondial 2018. Il succède ainsi à des lauréats prestigieux comme Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard et Richarlison.

Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, le Cap-Vert a marqué les esprits grâce à un parcours historique, malgré son élimination dès les seizièmes de finale.

Né à Rotterdam de parents cap-verdiens, Sidny Lopes Cabral a également reçu les félicitations de l’ancien international brésilien Marcelo, qui a révélé avoir voté pour son but. Son ascension est remarquable : il y a encore trois ans, il évoluait en cinquième division allemande.