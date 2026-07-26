Le Portail agroalimentaire tunisien, une plateforme institutionnelle de veille conÃ§ue pour renforcer l’accÃ¨s des entreprises Ã une information stratÃ©gique fiable sur le secteur, a Ã©tÃ© lancÃ© derniÃ¨rement.

Ce portail, un outil dâ€™aide Ã la dÃ©cision au service des opÃ©rateurs du secteur, a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e par la Direction gÃ©nÃ©rale des industries agroalimentaires relevant du ministÃ¨re de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en partenariat avec le Centre technique de l’industrie agroalimentaire (CTAA) et le PÃ´le de compÃ©titivitÃ© de Bizerte, avec l’appui du projet Croissance qualitative pour l’emploi (CQE).

La plateforme vise Ã centraliser les informations stratÃ©giques et Ã les transformer en un levier de compÃ©titivitÃ© pour les entreprises tunisiennes du secteur agroalimentaire, tout en favorisant la coopÃ©ration entre les diffÃ©rents acteurs de la filiÃ¨re, selon ses concepteurs.

FondÃ© sur une gouvernance collaborative, ce portail mutualise les expertises de trois institutions publiques afin d’offrir aux entreprises une information stratÃ©gique fiable, rigoureuse et directement exploitable.

Le portail a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© lors d’un atelier organisÃ© jeudi dernier, en prÃ©sence de reprÃ©sentants d’institutions partenaires, d’organisations interprofessionnelles et de chefs d’entreprise. Cette rencontre a permis de prÃ©senter la plateforme, d’Ã©changer avec les opÃ©rateurs du secteur et d’identifier leurs besoins dans une dÃ©marche d’amÃ©lioration continue.

Cette activitÃ© s’inscrit dans le cadre du projet CQE, mis en Å“uvre par la GIZ en Tunisie, en partenariat avec le ministÃ¨re de l’Industrie, des Mines et de l’Ã‰nergie et financÃ© par le ministÃ¨re fÃ©dÃ©ral allemand de la CoopÃ©ration Ã©conomique et du DÃ©veloppement (BMZ) et de l’Union europÃ©enne en Tunisie, a indiquÃ© la GIZ.