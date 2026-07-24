Le milieu de terrain anglais Elliot Anderson, qui a participé au Mondial-2026 avec les Three Lions, a quitté Nottingham Forest pour rejoindre Manchester City, a annoncé jeudi le club anglais, pour un montant estimé par la presse à 116 millions de livres (135 millions d’euros).

L’international anglais de 23 ans a signé un contrat portant jusqu’à 2031, a annoncé City, qui réalise ainsi le plus gros transfert de son histoire depuis l’arrivée de Jack Grealish en 2021 depuis Aston Villa (117,5 M EUR).

C’est également le deuxième transfert le plus important pour un joueur anglais, derrière celui de son compatriote Morgan Rogers (Aston Villa), qui a rejoint cette semaine Chelsea pour 117 millions de livres (137 M EUR).

Le record du transfert le plus élevé pour un club anglais appartient toujours à Liverpool, qui a dépensé 125 millions de livres (environ 146 M

EUR) l’été dernier pour recruter le Suédois Alexander Isak en provenance de Newcastle.

City, qui a annoncé fin juin la nomination de l’Italien Enzo Maresca comme entraîneur pour succéder à Pep Guardiola, a fini deuxième du championnat derrière Arsenal la saison passée.

Formé à Newcastle, Anderson avait rejoint en 2024 Nottingham Forest, dont il est devenu un des cadres avec 75 apparitions en deux saisons de Premier League, avec à la clé la première qualification du club à une compétition européenne en 2024/2025.

La saison dernière, Anderson est le joueur à avoir touché le plus de ballons et remporté le plus de duels de toute la Premier League, indique le communiqué de City.

Sélectionné pour la première fois en équipe d’Angleterre par Thomas Tuchel en septembre 2025 face à l’Andorre, il a porté à 17 reprises le maillot des Three Lions.

Il a participé à tous les matches de l’Angleterre lors de la Coupe du monde, à chaque fois comme titulaire sauf lors du match pour la 3e place remporté contre la France (6-4), où il est rentré en jeu en fin de rencontre.