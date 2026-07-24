Le Ballon d’or croate Luka Modric a prolongé d’une saison, jusqu’en juin 2027, son bail avec l’AC Milan, a annoncé le club lombard jeudi.

A bientôt 41 ans, le milieu de terrain s’est réengagé jusqu’au 30 juin 2027 avec les Rossoneri qu’il avait rejoints en 2025, inscrivant deux buts la saison dernière en 37 matches.

“L’un des joueurs les plus brillants et emblématiques du football mondial poursuivra son aventure sous le maillot rossonero”, s’est réjoui l’AC Milan dans un communiqué.

Ballon d’or 2018, Luka Modric a été finaliste de la Coupe du monde 2018 avec la Croatie et vainqueur de six Ligues des champions sous les couleurs du Real Madrid où il a évolué de 2012 à 2025.

Lors du dernier Mondial américain, il a mené la Croatie jusqu’en seizième de finale où elle est tombée face au Portugal (2-1) au terme d’une rencontre haletante, le 2 juillet à Toronto.

Cinquième de Serie A au terme d’une saison décevante, l’AC Milan vient de changer d’entraîneur, le Portugais Ruben Amorim succédant à l’Italien Massimiliano Allegri.