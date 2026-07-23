L’Association régionale de chasse à Siliana a appelé tous les chasseurs à suivre une série de recommandations à l’occasion de l’ouverture de la saison de chasse de la tourterelle, qui débutera le 26 juillet courant et se terminera le 20 septembre prochain.

Le porte-parole de l’association, Ridha Boubakri a indiqué jeudi à l’Agence TAP, qu’il est nécessaire d’emporter des quantités suffisantes d’eau potable pour éviter la déshydratation et les coups de chaleur, de porter un chapeau et des vêtements légers et de couleur claire pour permettre à l’air de circuler autour du corps, d’utiliser une crème solaire lors d’une exposition directe au soleil et de prendre des pauses à l’ombre chaque fois que nécessaire.

Parmi les recommandations, il a cité également l’impératif de cesser immédiatement la chasse en cas de fatigue ou de soif intense, de vérifier la sécurité du fusil avant de partir et de ne pas pointer le canon vers quiconque, quelles que soient les circonstances, de ne pas tirer sauf après s’être assuré de la cible et de ce qui se trouve derrière, de respecter les distances de sécurité entre les chasseurs et de rester en contact entre eux pour éviter les accidents.

La même source a aussi insisté sur l’importance de veiller à ne pas allumer de feux dans les forêts et jeter des mégots de cigarettes ou tout autre matériau inflammable, de ramasser les cartouches vides et tous les déchets, de maintenir la propreté des lieux de chasse, de ne pas laisser de plastique ou de verre, de respecter les périodes légales de chasse et les quantités autorisées, de ne pas tirer sur les espèces protégées ou non autorisées à la chasse, de ne pas causer des dommages auprès du bétail et des cultures ou des propriétés privées.