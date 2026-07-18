Ce n’est peut-être “que” le match pour la troisième place, mais l’affiche, prévue ce samedi à Miami, entre la France et l’Angleterre n’a rien à envier à une finale.

Battues respectivement en demi-finales par l’Espagne et l’Argentine, les deux sélections veulent quitter la Coupe du monde sur une note positive et décrocher une médaille de bronze qui, au-delà de sa valeur symbolique, récompense un parcours de très haut niveau.

Pour les Bleus, cette rencontre représente une occasion de tourner la page après la désillusion face aux Espagnols. Dominatrice durant une grande partie du tournoi, la France a montré une solidité collective et un talent offensif qui en font l’une des meilleures équipes de cette édition.

Une victoire permettrait de confirmer ces progrès et de repartir avec des certitudes avant les prochaines échéances.

En face, l’Angleterre nourrit les mêmes ambitions. Éliminés de justesse par l’Argentine, les Three Lions ont une nouvelle fois prouvé qu’ils appartiennent au cercle des grandes nations.

Leur intensité, leur discipline tactique et leur efficacité en transition promettent un duel engagé face aux Français.

Au-delà de l’enjeu sportif, cette confrontation est aussi une rivalité historique. Chaque France-Angleterre est chargé d’émotion, de prestige et d’une volonté farouche de prendre le dessus sur son voisin. Même sans trophée à soulever, aucun des deux camps n’abordera cette rencontre avec légèreté.

Cette “petite finale” ressemble donc à un véritable grand choc.

Deux équipes ambitieuses, deux effectifs riches en talents et un dernier rendez-vous pour conclure la compétition avec le sourire.

Dans un Mondial où chaque détail compte, terminer sur le podium reste un objectif prestigieux. Pour la France comme pour l’Angleterre, il s’agit de finir en beauté et de récompenser leurs supporters.