Certaines finales de Coupe du monde dépassent le simple cadre de la conquête d’un trophée. Celle qui opposera dimanche l’Espagne à l’Argentine appartient à cette catégorie. En réunissant le champion d’Europe et le champion du monde en titre, cette affiche prend les allures d’une véritable Finalissima, un duel entre les deux sélections qui dominent aujourd’hui le football mondial.

Le terme « Finalissima » renvoie à la confrontation entre les vainqueurs de l’Euro et de la Copa America, une compétition relancée en 2022 par l’UEFA et la CONMEBOL. L’édition qui devait opposer l’Espagne à l’Argentine n’a finalement jamais eu lieu, laissant cette finale de Coupe du monde offrir un cadre encore plus prestigieux pour départager les deux meilleures nations de la planète.

Sur le plan tactique, cette rencontre oppose deux philosophies bien distinctes. L’Espagne reste fidèle à son football de possession, fondé sur une circulation rapide du ballon, un pressing intense et une maîtrise technique exceptionnelle. Portée par une génération talentueuse incarnée notamment par Lamine Yamal, Pedri, Gavi et Nico Williams, la Roja cherche à imposer son rythme pour priver son adversaire d’espaces et d’initiatives.

L’Argentine, elle, s’appuie davantage sur son réalisme, son expérience et une force de caractère forgée au fil des grandes compétitions. Championne du monde en titre, l’Albiceleste de Lionel Scaloni a encore démontré durant ce Mondial sa capacité à renverser les situations les plus compromises. Autour d’un Lionel Messi toujours décisif gravitent des joueurs capables d’accélérer le jeu et de faire la différence à tout moment.

Les points forts des Espagnols résident dans leur maîtrise collective, leur qualité technique et leur capacité à contrôler les rencontres grâce à une possession souvent écrasante. Leur principal défi sera toutefois de transformer cette domination en occasions franches face à une défense argentine particulièrement solide.

L’Argentine possède, quant à elle, une remarquable efficacité offensive, une grande expérience des grands rendez-vous et une résilience qui lui permet de rester dangereuse jusqu’au coup de sifflet final. En revanche, son bloc défensif peut parfois laisser des espaces lorsque l’équipe se projette rapidement vers l’avant, notamment face à des adversaires rapides dans les transitions.

Cette finale est également celle de deux générations. D’un côté, Lionel Messi, symbole d’une carrière exceptionnelle, pourrait disputer son ultime finale mondiale. De l’autre, Lamine Yamal, nouvelle figure du football européen, représente l’avenir et l’ambition d’une Espagne en pleine renaissance.

Au-delà du trophée, cette Finalissima mondiale désignera le véritable patron du football international. Le champion d’Europe et le champion du monde s’affronteront pour écrire une nouvelle page de leur histoire et offrir au football une finale qui s’annonce comme l’une des plus prestigieuses et des plus attendues de ces dernières années.