Le président de la FIFA Gianni Infantino a qualifié la Coupe du monde 2026 de “plus grande Coupe du monde de tous les temps”, lors d’une réception organisée à la Trump Tower à New York, à la veille de la finale entre l’Argentine et l’Espagne.

“Cette Coupe du monde a dépassé toutes les attentes”, a déclaré Infantino devant des membres du Conseil de la FIFA, des représentants d’associations membres et plusieurs anciennes gloires du football.

“Il ne s’agit pas seulement de la plus grande Coupe du monde de tous les temps. C’est également le plus grand événement humain, social et culturel que le monde n’ait jamais vu”, a-t-il ajouté.

Cette édition, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique avec la participation de 48 équipes, a déjà battu plusieurs records d’affluence.

Quelque 6.665.825 spectateurs ont assisté aux rencontres, soit davantage que lors des éditions 2018 et 2022 réunies, selon les chiffres communiqués par la FIFA.

La moyenne s’établit à 65.351 spectateurs par match, avec un taux de remplissage de 99,7%, présenté comme le plus élevé de l’histoire de la Coupe du monde.

La finale opposera dimanche soir l’Argentine à l’Espagne au stade de New York-New Jersey. Ce samedi soir, l’Angleterre et la France disputeront le match pour la troisième place à Miami.

“Un pays sera sacré champion du monde, mais le monde a déjà gagné, l’Amérique a gagné, la FIFA a gagné”, a conclu Infantino.