La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a annoncé vendredi soir qu’elle assistera, à l’invitation du président américain Donald Trump, à la finale de la Coupe du monde de football 2026, prévue dimanche à New York entre l’Argentine et l’Espagne.

Sheinbaum a précisé, dans des déclarations faites lors d’une activité dans l’État de Quintana Roo, qu’elle avait accepté cette invitation “parce qu’elle émane directement du président des États-Unis”, ajoutant qu’elle regagnera le Mexique lundi matin.

Elle a indiqué qu’elle donnerait ultérieurement davantage de détails sur sa participation à la finale du tournoi, notant que le Premier ministre canadien, Mark Carney, assistera également à la rencontre.

La Coupe du monde de football s’achèvera dimanche avec la finale opposant l’Espagne à l’Argentine au MetLife Stadium, situé dans l’État du New Jersey, rebaptisé temporairement “New York New Jersey Stadium” durant le Mondial.

À cette occasion, l’Argentine, tenante du titre, tentera de décrocher une quatrième couronne mondiale, tandis que l’Espagne ambitionne de remporter son deuxième titre après celui conquis en 2010.