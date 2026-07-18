La FIFA a lancé un compte à rebours spécial à la gare Grand Central Terminal de New York pour marquer les dernières heures précédant la finale de la Coupe du monde de football 2026, qui opposera dimanche l’Espagne à l’Argentine au New York New Jersey Stadium.

Organisée en partenariat avec la célèbre gare new-yorkaise, l’initiative met à l’honneur le caractère mondial de la compétition ainsi que la région hôte de la finale, indique la FIFA dans un communiqué.

Les emblématiques panneaux d’affichage des départs ont ainsi été reprogrammés pour indiquer l’heure du coup d’envoi dans différentes villes des 48 pays ayant participé au tournoi.

Selon la FIFA, cette installation symbolise la portée universelle de l’événement, illustrant la manière dont un moment vécu à New York-New Jersey sera partagé simultanément à travers le monde.

Depuis plus d’un siècle, Grand Central Terminal constitue un symbole de mobilité et de connexion entre les peuples. La FIFA souligne que la finale du Mondial représente également un moment fédérateur, suivi par des milliards de téléspectateurs sur tous les continents.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h00 (GMT-4) par l’arbitre slovène Slavko Vincic. Des photos et une vidéo du trophée de la Coupe du monde exposé à Grand Central Terminal sont mises à la disposition des médias sur l’Espace numérique de la FIFA jusqu’au 20 juillet.

“De Madrid à Buenos Aires, de Tokyo à Rabat, de Toronto à Port-au-Prince, d’Auckland à Mexico, la finale de la Coupe du monde 2026 réunira toutes les nations participantes ainsi que l’ensemble des 211 associations membres de la FIFA”, conclut l’instance dirigeante du football mondial.