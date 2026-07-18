La finale de la Coupe du monde 2026 oppose deux sélectionneurs qui se connaissent mieux que quiconque : Luis de la Fuente et Lionel Scaloni. Une relation particulière, puisque l’Espagnol a été l’un des formateurs de l’Argentin lors de sa formation d’entraîneur à l’UEFA.

Aujourd’hui, les deux hommes se retrouvent face à face pour le plus grand rendez-vous du football mondial.

D’un côté, De la Fuente, architecte d’une Roja séduisante, fidèle à sa philosophie de possession et de jeu collectif. De l’autre, Scaloni, bâtisseur d’une Argentine pragmatique, championne du monde en titre et toujours aussi redoutable dans les grands rendez-vous.

À la veille de la finale, Luis de la Fuente a affiché sa sérénité. « Être en finale est déjà un privilège », a-t-il déclaré, refusant de considérer une éventuelle défaite comme un échec.

Le technicien espagnol s’attend à « un match riche sur le plan technique » et assure que son équipe défendra sur Lionel Messi de manière collective, sans marquage individuel.

En face, Lionel Scaloni a insisté sur la motivation intacte de son groupe. « Nos supporters nous donnent envie de remporter une nouvelle Coupe du monde », a expliqué le sélectionneur argentin.

Pour lui, le sacre de 2022 n’a pas rassasié l’Albiceleste. Il nourrit au contraire l’ambition de marquer encore davantage l’histoire.

Le maître contre son ancien élève. Deux visions du football, deux équipes au sommet de leur art et un trophée qui fera basculer l’un d’eux dans une autre dimension.