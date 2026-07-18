A seulement 19 ans, Lamine Yamal est déjà l’un des visages de cette Coupe du monde 2026. Mais derrière son explosion avec la Roja se cache un homme : Luis de la Fuente.

Le sélectionneur espagnol n’a pas seulement fait de son prodige une star mondiale, il l’a surtout métamorphosé en un joueur plus mature, plus discipliné et surtout plus collectif.

Réputé pour ses dribbles déroutants et sa capacité à faire la différence en un contre un, Lamine Yamal a franchi un cap sous les ordres de De la Fuente. Désormais, le jeune ailier ne cherche plus uniquement l’exploit individuel.

Il alterne prises d’initiative, remises simples, appels sans ballon et efforts défensifs, mettant constamment son talent au service du collectif.

Le sélectionneur espagnol a toujours insisté sur une idée : Le talent ne suffit pas pour gagner les grandes compétitions. Il faut savoir courir pour les autres, défendre ensemble et prendre la bonne décision au bon moment. Un message que Yamal a parfaitement assimilé.

Tout au long du Mondial, l’ailier du FC Barcelone a multiplié les passes décisives, les décalages et les actions qui ne figurent pas toujours dans les statistiques, mais qui permettent à l’Espagne de dominer ses adversaires.

Son entente avec Pedro Porro sur le côté droit est devenue l’une des principales armes offensives de la Roja.

Cette évolution reflète parfaitement le travail de Luis de la Fuente. Habitué à accompagner les jeunes talents depuis les sélections de jeunes espagnoles, le technicien a su protéger Yamal de la pression tout en exigeant de lui une implication totale dans le projet collectif.

Le résultat est spectaculaire. Lamine Yamal reste capable de faire basculer un match sur un geste de génie, mais il est désormais un joueur complet, capable de faire briller ses partenaires autant que lui-même.