Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a affiché, vendredi, sa confiance avant la finale du Mondial-2026 face à l’Argentine, tout en soulignant le respect qu’il porte à une Albiceleste « de très haut niveau ».

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien espagnol a insisté sur l’importance de cette rencontre et sur la nécessité pour son équipe d’aborder ce rendez-vous avec ambition et sérénité.

« Nous sommes heureux d’être arrivés jusqu’ici, mais nous ne voulons pas nous arrêter là », a déclaré De la Fuente, mettant en avant la détermination de son groupe à aller chercher le titre.

Pour lui, une finale ne se joue pas seulement avec la qualité technique, mais aussi avec la personnalité et la capacité à gérer la pression des grands moments.

Revenant sur l’adversaire argentin, le sélectionneur espagnol a salué la qualité de la formation dirigée par Lionel Scaloni, qu’il connaît depuis plusieurs années.

Il a notamment relevé l’organisation, le caractère compétitif et l’expérience d’une équipe habituée aux grandes échéances internationales.

De la Fuente a également mis en avant l’état d’esprit de la Roja, estimant que l’unité du groupe constitue l’une de ses principales forces.

Il a souligné l’implication de tous les joueurs, y compris ceux qui disposent de moins de temps de jeu, dans une dynamique collective basée sur le travail et la solidarité.

Concernant Lamine Yamal, le sélectionneur a rassuré sur l’état physique du jeune attaquant, après un coup reçu récemment. Il a indiqué que le joueur avait repris l’entraînement et que son évolution était suivie avec attention à l’approche de cette finale très attendue.

Luis de la Fuente a appelé ses joueurs à profiter de ce moment historique tout en restant concentrés sur l’objectif ultime.