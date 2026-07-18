Les futurs champions du monde 2026 recevront une récompense inédite dans l’histoire de la Coupe du monde de football. En plus du trophée et des médailles d’or, les vainqueurs de la finale entre l’Espagne et l’Argentine se verront remettre des bagues de champion, a annoncé la FIFA.

Trente bagues personnalisées seront attribuées aux membres de l’équipe victorieuse à l’issue de la finale prévue dimanche au New York New Jersey Stadium. Le capitaine et le sélectionneur recevront d’abord des versions provisoires juste après le coup de sifflet final, avant que les modèles définitifs ne soient adaptés à l’identité des champions et à chaque bénéficiaire.

Ces bagues arboreront le trophée de la Coupe du monde sur l’une des faces, tandis que l’autre comportera des éléments spécifiques liés à l’équipe sacrée championne.

La FIFA a également annoncé que les bagues des joueurs feront partie d’une série limitée à 2 026 exemplaires numérotés. Les 1 996 exemplaires restants seront proposés aux supporters du monde entier comme produits officiels sous licence.

Inspirée des grandes traditions sportives américaines, notamment dans le football américain, le basket-ball, le baseball et le hockey sur glace, cette distinction fait son entrée pour la première fois dans une compétition organisée par la FIFA.