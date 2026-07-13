La Tchèque Linda Noskova, couronnée à Wimbledon, a effectué un bond significatif au classement WTA publié lundi, se hissant à la 7e place mondiale.

À 21 ans, la jeune joueuse gagne cinq positions pour signer le meilleur classement de sa carrière et talonne désormais sa compatriote Karolina Muchova (6e, +3), qu’elle a dominée en finale sur le gazon londonien en trois manches (6-2, 5-7, 6-3).

Malgré son élimination dès les huitièmes de finale face à la Japonaise Naomi Osaka, la Bélarusse Aryna Sabalenka conserve le trône du tennis féminin mondial devant la Kazakhstanaise Elena Rybakina, restée au deuxième rang après sa sortie prématurée au troisième tour contre la Belge Elise Mertens.

Le reste du Top 5 a connu la progression de l’Américaine Jessica Pegula, quart-de-finaliste à Londres, qui s’empare de la 3e place (+1) devant sa compatriote Coco Gauff (22 ans), auteur d’une remontée de la 7e à la 4e place suite à son parcours jusqu’en demi-finale, où elle a été stoppée par Muchova.

Classement WTA au 13 juillet 2026 :

1. Aryna Sabalenka (BLR) 8550 pts

2. Elena Rybakina (KAZ) 8143

3. Jessica Pegula (USA) 6301 (+1)

4. Coco Gauff (USA) 5649 (+3)

5. Mirra Andreeva (RUS) 5293

6. Karolina Muchova (CZE) 5168 (+3)

7. Linda Noskova (CZE) 5119 (+5)

8. Iga Swiatek (POL) 4539 (-5)

9. Amanda Anisimova (USA) 4353 (-3)

10. Elina Svitolina (UKR) 4351 (-2)

11. Marta Kostyuk (UKR) 3926 (+2)

12. Victoria Mboko (CAN) 3570 (-2)

13. Naomi Osaka (JPN) 3146 (+1)

14. Belinda Bencic (SUI) 2845 (-3)

15. Jasmine Paolini (ITA) 2783 (+2)

16. Iva Jovic (USA) 2636

17. Sorana Cirstea (ROM) 2535 (+1)

18. Diana Shnaider (RUS) 2458 (-3)

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2301

20. Anna Kalinskaya (RUS) 2300.