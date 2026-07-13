Toute nouvelle expansion ⁠de la Coupe du monde, qui pourrait porter à 64 le nombre d’équipes en phase finale, sera examinée après l’édition de cette année, a déclaré le président de ​la FIFA, Gianni Infantino, sans donner davantage de précisions.

La Coupe du monde 2026, organisée au Canada, au Mexique ⁠et aux États-Unis, réunit pour la première fois 48 équipes. Gianni Infantino avait poussé avec succès l’élargissement du tournoi de 32 à ⁠48 équipes.

“Ce sont autant de questions que nous examinerons après la Coupe du monde”, a-t-il déclaré à la chaîne suisse Blue Sport.

Celui-ci a défendu le principe d’un Mondial plus ouvert, estimant que la compétition devait être organisée “pour le monde entier” et que “chaque nation devrait pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde”.

Il a présenté le tournoi à 48 équipes comme une réussite, soulignant ​que toutes les équipes avaient joué à un haut niveau et que des sélections de tous les continents avaient marqué et pris au moins un point.

Il a notamment relevé que ‌neuf des dix équipes africaines avaient atteint la phase à élimination directe. “Cela montre à quel point il est important d’inclure toutes les équipes et de leur donner cette possibilité de ⁠participer”, a-t-il dit.

L’édition 2030 sera coorganisée par le Maroc, le Portugal ‌et l’Espagne, tandis que celle de 2034 aura lieu en Arabie saoudite.

Gianni Infantino a également défendu les pauses d’hydratation instaurées à chaque mi-temps, que certains ont vues comme un moyen d’offrir davantage d’espaces publicitaires aux diffuseurs.

“C’est un sujet qui suscite beaucoup de débats”, a-t-il reconnu, expliquant que des pauses comparables avaient été utilisées lors de la Coupe ‌du monde des clubs aux États-Unis en cas de ⁠forte chaleur.

Il a aussi défendu les prix élevés des billets, soulignant que les stades étaient presque pleins.

“Le taux de remplissage est de 99,7 % et il atteindra probablement 99,9 % d’ici ‌la fin”, a-t-il dit.

Gianni Infantino a ajouté que des billets jugés trop chers par certains étaient revendus sur le marché secondaire à quatre ou cinq fois leur prix initial.

La FIFA ‌s’attend à ⁠générer entre 13 et 14 milliards de francs suisses, soit 16,08 à 17,32 milliards de dollars, grâce à cette Coupe du monde de 39 jours. (Rédaction :