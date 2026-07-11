Une session de formation sur le développement de l’agriculture oasienne à Hezoua et Tamaghza a été lancée, début juillet, et se poursuit jusqu’à mars 2027.

Cette formation est organisée par le Commissariat régional au développement agricole de Tozeur et le centre de recherches en agriculture oasienne dans le cadre du projet tuniso-italien de développement rural intégré.

Le programme de formation porte en particulier sur les moyens de dynamiser la culture du palmier dattier, des arbres fruitiers et des légumes dans 21 périmètres irrigués publics à Hezoua (18) et Tamaghza (3), a indiqué à, l’Agence TAP, le responsable de la production végétale au CRDA de Tozeur, Imed Zaghdadi.

L’objectif, a-t-il ajouté, est de faire évoluer les pratiques agricoles adoptées par les groupements de développement agricole dans la région de manière à préserver les oasis tout en maintenant la productivité des exploitations.

Par ailleurs, du matériel agricole a été attribué aux agriculteurs bénéficiaires de cette formation agricole pour les encourager à investir davantage dans cette activité, d’après la même source.