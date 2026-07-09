L’équipe de France et le Maroc s’affrontent ce jeudi 9 juillet 2026 en quarts de finale de la Coupe du monde. Un duel très attendu entre des Bleus favoris et des Lions de l’Atlas qui continuent d’impressionner après leur parcours historique lors du Mondial 2022.

La France a confirmé son statut de prétendant au titre en terminant en tête du groupe I. Après un début de compétition marqué par une victoire contre le Sénégal (3-1), les Bleus ont enchaîné avec des succès face à l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), avant de dominer la Suède (3-0) en seizièmes de finale. La qualification contre le Paraguay en huitièmes a toutefois été plus difficile, avec une victoire courte (1-0) grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé, auteur de son septième but dans le tournoi.

De son côté, le Maroc poursuit son aventure avec ambition. Deuxième du groupe C derrière le Brésil, la sélection marocaine a obtenu de bons résultats face à la Seleção (1-1), l’Écosse (1-0) et Haïti (4-2). Les Lions de l’Atlas ont ensuite éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale (1-1, 3-2 aux tirs au but), avant de s’imposer largement contre le Canada (3-0) en huitièmes.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre France – Maroc ?

Le quart de finale entre la France et le Maroc débutera ce jeudi 9 juillet à 21h00 . La rencontre sera diffusée en clair sur M6 et également sur beIN Sports.