Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a lancé mercredi après-midi, au complexe de la jeunesse de La Manouba, le Programme national des activités estivales et du tourisme des jeunes 2026.

Le Programme bénéficiera à plus de 179000 jeunes issus de l’ensemble des gouvernorats du pays, notamment des catégories sociales vulnérables, des personnes en situation de handicap, des jeunes des centres de rééducation, ainsi que des régions frontalières, des zones rurales, des quartiers à forte densité de population, des adolescents, des membres des organisations et associations de jeunesse et des usagers des structures de jeunesse.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a indiqué que ce programme comprend 24 sessions régionales, 268 sessions dans les villes balnéaires, 140 camps de vacances en bord de mer, 72 sessions d’animation sur les plages, ainsi que 10 programmes spécifiques.

Il a souligné qu’une attention particulière a été accordée à la transformation numérique et à l’ouverture aux nouvelles technologies, à travers la mise en place d’espaces interactifs permettant aux jeunes d’acquérir des compétences technologiques modernes et de développer leurs aptitudes dans les domaines de l’informatique et de l’innovation, considérés comme des vecteurs d’expression, de créativité et d’entrepreneuriat.

Le ministre a ajouté que la saison estivale sera marquée par la mise en œuvre d’un ensemble de programmes nationaux et régionaux comprenant des colonies de vacances, des villes de jeunes, des séjours spécialisés, des sessions de formation, ainsi que des programmes de sensibilisation et des activités culturelles, sportives, environnementales et de volontariat.

Ces initiatives visent à offrir un cadre propice à l’apprentissage, à la formation, à la créativité, au développement de l’esprit d’initiative et du travail collectif, tout en renforçant les valeurs de citoyenneté, d’appartenance et de solidarité, a-t-il expliqué.

De son côté, le Directeur général de la Jeunesse, Anouar Yahia, a indiqué à l’agence TAP que la principale nouveauté du Programme national réside dans le Festival de la jeunesse, dont le déploiement a été sensiblement élargi en 2026. Le nombre de zones concernées est ainsi passé de 130 en 2025 à 261 en 2026, avec des activités organisées tout au long des mois de juin, juillet, août et septembre.

Il a ajouté que ce programme offre davantage d’opportunités aux jeunes des régions rurales et frontalières ainsi que des quartiers fortement peuplés, contribuant ainsi à garantir l’égalité des chances dans l’accès aux activités de jeunesse et aux activités culturelles, tout en favorisant leur intégration et leur participation active à la vie publique.

En marge de cette visite, le ministre, accompagné du gouverneur de La Manouba, a pris connaissance des principales activités estivales programmées pour 2026, de leurs axes et de leurs objectifs. Il a également assisté aux travaux de l’Académie nationale de robotique et d’intelligence artificielle, organisée du 6 juillet au 22 août au complexe de la jeunesse de La Manouba. Cette académie comprend huit sessions réunissant 336 jeunes venus des différentes régions du pays.