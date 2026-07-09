Une séance de travail s’est tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de l’Ariana afin d’examiner les difficultés liées à la dégradation de plusieurs routes à la suite des interventions sur les réseaux publics et d’identifier les solutions appropriées.

La réunion, à laquelle ont pris part des représentants de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux, de Tunisie Telecom ainsi que de deux opérateurs privés de télécommunications, a également porté sur les interruptions récurrentes des réseaux et les désagréments qu’elles occasionnent pour les citoyens, selon un communiqué publié par le gouvernorat.

Supervisée par le gouverneur d’Ariana, Walid Sandid, la séance a permis de passer en revue les différents dysfonctionnements constatés et leurs répercussions sur les usagers.

Les participants ont insisté sur la nécessité de remettre les chaussées en état après l’achèvement des travaux et de respecter les normes techniques en vigueur afin de garantir la sécurité des usagers de la route et de préserver les investissements publics réalisés dans les infrastructures.

S’agissant des interruptions récurrentes enregistrées sur certains réseaux publics, les participants ont souligné la nécessité d’améliorer la programmation des interventions et de renforcer la coordination préalable entre les différents intervenants, en adoptant une approche préventive garantissant la continuité du service public.

Les représentants des concessionnaires de services publics se sont engagés à remédier rapidement aux défaillances constatées, à réhabiliter les routes dans les meilleurs délais et à renforcer la coordination à toutes les étapes des interventions, dans le respect des procédures en vigueur.

Le gouverneur de l’Ariana a, pour sa part, annoncé que toute intervention sur le domaine public routier sera désormais soumise à l’examen préalable de la commission régionale de coordination et de suivi.

Il a également insisté sur le suivi rigoureux des chantiers, le respect des délais contractuels et la responsabilité de chaque intervenant, afin de préserver les infrastructures, d’assurer la continuité des services publics et d’améliorer la qualité des prestations fournies