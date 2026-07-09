Une nouvelle rencontre médiatique s’est tenue mercredi à la Cité de la Culture à Tunis pour présenter la plateforme numérique de gestion des subventions culturelles, opérationnelle depuis le 1er octobre 2025.

Cet événement visait à expliquer les procédures d’accès à cet outil aux divers acteurs culturels dont les différentes branches artistiques ainsi que les professionnels du livre et de l’édition, du patrimoine, du cinéma et du théâtre. L’objectif de la réunion était de détailler les composantes, les buts et les bénéficiaires de la plateforme, tout en présentant les étapes administratives pour le dépôt des candidatures.

Mounir Mejri, chargé du secrétariat permanent du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique, a déclaré aux médias que le budget du fonds s’élevait à environ 7 millions de dinars, répartis entre six secteurs qui sont le cinéma, le théâtre, le patrimoine, la musique et la danse, la création littéraire ainsi que les arts plastiques.

Le chargé du secrétariat permanent du Fonds a précisé que cette procédure unifiée s’inscrit dans le cadre strict du décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, qui régit de manière permanente les modalités d’intervention du Fonds, les critères d’évaluation et les plafonds des aides accordées par l’État.

Baptisée « Plateforme numérique de gestion du soutien dans le secteur culturel », cette interface est accessible en ligne via le portail officiel « MAC-Subventions ». Conçue comme un espace unifié pour la publication des avis de subvention, elle centralise et numérise l’ensemble du processus, du lancement de l’appel à candidatures jusqu’au suivi en temps réel des dossiers.

Ses services s’adressent aussi bien aux institutions publiques et aux associations qu’aux entreprises et aux artistes indépendants opérant en tant que personnes physiques dans les secteurs culturels.

Cette plateforme, relevant du ministère des Affaires culturelles, a été créée pour accélérer le traitement des demandes, garantir le respect des délais et renforcer les principes de transparence, d’équité et d’égalité dans l’examen des dossiers.

L’outil intègre également des fonctionnalités de suivi de l’exécution des projets subventionnés, l’élaboration de rapports en temps réel, ainsi que la fourniture de statistiques pour moderniser la gestion interne de l’administration.

Les premiers indicateurs chiffrés enregistrés depuis le lancement de la plateforme et présentés lors de cette rencontre font état de 1 517 comptes enregistrés, dont au moins 524 comptes utilisateurs actifs créés, et de plus de 1 249 demandes de subventions d’ores et déjà déposées auprès des différentes directions sectorielles.

À cette occasion, il a été rappelé que les candidatures pour bénéficier des subventions de ce Fonds au titre de l’année 2026 ont été ouvertes le 25 juin dernier. La date limite pour le dépôt des dossiers sur le portail « MAC-Subventions » est fixée au 23 juillet 2026 au plus tard.