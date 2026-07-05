L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a accepté de prendre les commandes de la sélection allemande de football, en remplacement à Julian Nagelsmann, qui a quitté la Mannschaft après son élimination en 16es de finale de la Coupe du monde-2026 par le Paraguay.

Le spécialiste des infos sur le mercato, Fabrizio Romano, a annoncé sur son compte sur les réseaux sociaux : “Urgent : Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. L’affaire est conclue”.

Il a ajouté que Klopp, directeur du football mondial au sein du groupe Red Bull, avait donné il y a quelques jours son accord pour occuper le poste, précisant que les discussions se poursuivaient concernant les détails d’un contrat de longue durée, le projet sportif ainsi que les modalités de son départ de Red Bull, avant de conclure : “Jürgen est de retour sur un banc de touche”.

Selon la même source, le groupe Red Bull songeait à Oliver Glasner pour succéder à Klopp, mais il s’est finalement engagé avec le club anglais de Nottingham Forest.