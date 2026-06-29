L’Allemagne affronte le Paraguay ce lundi 29 juin en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. La Mannschaft, très convaincante depuis le début du tournoi, tentera de confirmer son statut de prétendante face à une sélection paraguayenne réputée pour sa solidité défensive.

Première du groupe E, l’Allemagne a signé une phase de groupes prolifique. Les hommes de Julian Nagelsmann ont débuté par un large succès contre Curaçao (7-1), avant de s’imposer face à la Côte d’Ivoire (2-1), grâce notamment à un doublé de Deniz Undav. Déjà qualifiés avant la troisième journée, les Allemands ont ensuite concédé une défaite sans conséquence contre l’Équateur (2-1). Avec dix buts inscrits, ils possèdent la meilleure attaque de la première phase.

Le Paraguay retrouve les huitièmes… pardon, les phases à élimination directe après plusieurs éditions difficiles. Battue d’entrée par les États-Unis (4-1), l’Albirroja a parfaitement réagi en dominant la Turquie (1-0), avant d’obtenir un match nul face à l’Australie (0-0). Ce parcours lui a permis de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de décrocher sa qualification.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le seizième de finale entre l’Allemagne et le Paraguay se dispute ce lundi 29 juin, avec un coup d’envoi à 21h00..

La rencontre sera diffusée en clair sur M6 ainsi que sur beIN SPORTS 1, qui retransmet l’intégralité de la Coupe du Monde 2026.