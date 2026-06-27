Les travaux de la 9e session de la commission mixte Tuniso-britannique de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique se sont achevés par la signature d’un programme de travail commun pour l’année prochaine.

Selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur publié vendredi soir, ce programme cible cinq axes stratégiques de partenariat académique et scientifique.

Ces axes couvrent l’ouverture internationale et la mise en réseau des universités, la formation conjointe et l’enseignement de la langue anglaise, la coopération scientifique dans les secteurs porteurs notamment l’intelligence artificielle, la santé et les humanités numériques.

Le quatrième axe concerne la qualité, l’accréditation et le classement international des universités, tandis que le cinquième porte sur l’employabilité et l’entrepreneuriat.

La cérémonie de clôture s’est tenue, jeudi, à la Cité des Sciences de Tunis, sous la présidence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaid, et de l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Roderick Drummond, en présence de deux délégations de haut niveau composées de responsables, d’universitaires et de chercheurs des deux pays.

Le ministre Belaid a salué la dynamique positive du partenariat Tuniso-britannique, insistant sur la nécessité d’activer le programme de travail et d’assurer la pérennité de la commission au regard des résultats excellents déjà obtenus, notamment l’augmentation du nombre de partenariats universitaires et de projets de recherche conjoints.

De son côté, l’ambassadeur britannique a fait part de sa satisfaction quant à la participation d’universités et d’institutions de renom au sein de la commission.

Il a souligné le niveau élevé du capital humain tunisien, de nature à soutenir un partenariat académique durable et à stimuler l’investissement dans la recherche, le développement et l’innovation.