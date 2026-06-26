Avec le nouveau format à 48 équipes adopté pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la course à la qualification pour les seizièmes de finale s’accompagne d’une équation particulièrement complexe autour des meilleurs troisièmes de groupe.

Les deux premiers de chacune des douze poules accéderont directement à la phase à élimination directe, soit 24 équipes. Ils seront rejoints par les huit meilleurs troisièmes, sélectionnés parmi les douze formations ayant terminé à cette position.

Les huit premiers de groupe des poules A, B, D, E, F, G, I et L, affronteront l’un de ces meilleurs troisièmes lors du premier tour à élimination directe, selon le calendrier de la compétition publié par la FIFA après le tirage au sort effectué le 5 décembre 2025 pour composer les 12 groupes.

La répartition de ces équipes dans le tableau final constitue un véritable casse-tête. Alors que les derniers Championnats d’Europe, disputés avec six groupes et quatre meilleurs troisièmes qualifiés, présentaient quinze scénarios possibles, le nouveau format du Mondial en compte désormais 495.

En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes au sein d’un même groupe, le règlement de la FIFA prévoit les critères suivants pour les départager :

1. plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes

2. meilleure différence de buts dans les rencontres directes

3. plus grand nombre de buts inscrits dans les rencontres directes

4. si deux équipes sont toujours à égalité, les critères 1 à 3 sont à nouveau appliqués, exclusivement aux matches entre celles-ci.

En cas de nouvelle égalité, les critères suivants s’appliquent :

5. meilleure différence de buts générale

6. plus grand nombre de buts marqués

7. fair-play (1 point pour un carton jaune, 3 points pour un deuxième jaune/rouge indirect, 4 points pour un rouge direct)

8. classement FIFA.

Pour départager les meilleurs troisièmes présentant le même nombre de points, seuls les critères allant de la différence de buts générale au classement FIFA, soit les points 5 à 8, seront pris en considération.