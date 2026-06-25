“Le refus du ministÃ¨re des Finances de recevoir une correspondance de la part de lâ€™Union gÃ©nÃ©rale tunisienne du travail (UGTT) sur le projet de loi de finances 2027 traduit un recul dans la reconnaissance du rÃ´le de la centrale syndicale en tant que partenaire social”, a estimÃ© jeudi le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™UGTT, Slaheddine Selmi.

Sâ€™exprimant Ã lâ€™ouverture dâ€™un colloque organisÃ© par les dÃ©partements des Ã©tudes, de la documentation et de lâ€™information de lâ€™organisation Ã lâ€™occasion du 59e anniversaire du dÃ©cÃ¨s dâ€™Ahmed Tlili, figure du mouvement national et du syndicalisme tunisien, Selmi a rÃ©affirmÃ© lâ€™importance du dialogue social comme mÃ©canisme fondamental de traitement des questions Ã©conomiques et sociales.

Il a considÃ©rÃ© que le contexte actuel constitue un enjeu majeur pour la dÃ©fense de lâ€™indÃ©pendance de lâ€™organisation et la prÃ©servation de son rÃ´le national et social.

Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Centrale syndicale a Ã©galement soulignÃ© lâ€™importance de la participation des anciens responsables et militants syndicaux Ã cette rencontre, qui permet, selon lui, de remÃ©morer les principales Ã©tapes du combat syndical et dâ€™en tirer les enseignements nÃ©cessaires pour renforcer la cohÃ©sion de lâ€™organisation.

Il a, par ailleurs, rappelÃ© les sacrifices consentis par les dirigeants historiques de lâ€™UGTT, notamment Ahmed Tlili et Habib Achour, pour garantir lâ€™autonomie de la centrale syndicale et prÃ©server son indÃ©pendance dÃ©cisionnelle, une valeur qui demeure au cÅ“ur des dÃ©fis auxquels lâ€™organisation est aujourdâ€™hui confrontÃ©e.