L’Écosse et le Brésil s’affrontent dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2026 pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Une rencontre décisive dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

Pour son retour en Coupe du monde au XXIe siècle, l’Écosse a connu un parcours contrasté. Après une victoire laborieuse face à Haïti (1-0) lors de son entrée en lice, la sélection dirigée par Steve Clarke s’est inclinée contre le Maroc (0-1). Avec trois points au compteur, les Écossais occupent actuellement la troisième place du groupe et doivent réaliser un résultat positif pour espérer poursuivre l’aventure.

Le Brésil, quintuple champion du monde, aborde également ce rendez-vous avec l’ambition de terminer en tête du groupe. Après un match nul face au Maroc (1-1), les hommes de Carlo Ancelotti ont parfaitement réagi en dominant Haïti (3-0). Matheus Cunha, auteur d’un doublé, et Vinícius Júnior ont permis à la Seleção de décrocher son premier succès dans la compétition.

À quelle heure se joue Écosse – Brésil ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 23h00 .

Sur quelle chaîne regarder Écosse – Brésil ?

Le match sera diffusé sur