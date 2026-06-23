Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi, le succès de la première greffe de rein chez un enfant à l’hôpital public pédiatrique Bechir Hamza de Bab Saadoun, à Tunis.

Le ministère a précisé que l’intervention a été effectuée dans la soirée du lundi 22 juin 2026, que l’état de santé de l’enfant est stable et rassurant, et qu’il fait l’objet d’un suivi médical rigoureux.

Cette opération a été couronnée de succès grâce à la collaboration des équipes médicales, paramédicales, techniques et administratives, ainsi qu’aux équipements de pointe dont dispose l’hôpital, et avec le soutien de l’équipe du service de néphrologie pédiatrique et du service de chirurgie urologique de l’hôpital Charles-Nicolle, ainsi qu’à la coordination étroite avec le Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes et les différentes structures intervenant dans le processus de don et de transplantation, selon le communiqué.

Le ministère a estimé que le succès de cette première greffe rénale chez un enfant constitue une avancée médicale majeure qui ouvre de nouvelles perspectives d’espoir pour les enfants tunisiens et confirme l’efficacité des hôpitaux publics.