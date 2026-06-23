L’Algérie a signé une victoire précieuse face à la Jordanie (2-1), mardi au Levi’s Stadium de Santa Clara, lors de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026.

Menés à la pause, les Verts ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance et décrocher leurs trois premiers points dans la compétition. Ce succès leur permet de se relancer dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale après leur défaite face à l’Argentine (0-3) lors de la première journée.

Une remontée en seconde période

La Jordanie a ouvert le score à la 36e minute grâce à Nizar Al-Rashdan, prenant l’avantage avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’Algérie a intensifié ses efforts offensifs et a été récompensée à la 69e minute par Benbouali, auteur du but de l’égalisation.

Les hommes de la sélection algérienne ont poursuivi leur pression et ont finalement pris l’avantage grâce à Amine Gouiri, buteur à la 82e minute. Cette réalisation a permis aux Verts de signer leur premier succès dans ce Mondial 2026.

L’Argentine déjà qualifiée

Dans l’autre rencontre du groupe J, disputée lundi, l’Argentine a battu l’Autriche (2-0) grâce à un doublé de Lionel Messi.

La sélection argentine valide ainsi son billet pour les seizièmes de finale avec six points en deux matches. Les deux réalisations de Messi portent son total à 18 buts en Coupe du monde, ce qui lui permet de devenir seul meilleur buteur de l’histoire du tournoi selon le texte source.

Une dernière journée décisive

À l’issue de cette deuxième journée, l’Argentine occupe la première place du groupe avec six points. L’Autriche et l’Algérie comptent chacune trois points, tandis que la Jordanie est dernière avec zéro point.

La qualification se jouera lors de la troisième journée, prévue le 28 juin. L’Algérie affrontera l’Autriche au Arrowhead Stadium de Kansas City, alors que l’Argentine sera opposée à la Jordanie à l’AT&T Stadium d’Arlington.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accéderont aux seizièmes de finale.