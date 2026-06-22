Le technicien argentin Martin Demichelis, est devenu le nouvel entraîneur du RB Leipzig, en remplacement de l’Allemand Ole Werner, a annoncé le club pensionnaire du championnat d’Allemane de football, lundi dans un communiqué.

Engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2028, Demichelis (45 ans), prend la suite de l’Allemand Ole Werner, remercié mercredi après seulement une saison à la tête de l’équipe saxonne.

Troisième de Bundesliga derrière le Bayern et Dortmund, qualifié pour la Ligue des Champions, Leipzig a toutefois connu une fin de saison mitigée avec plusieurs lourdes défaites.

De son côté, Demichelis arrive du banc de Majorque, dont il avait pris les commandes en mars, pour le sauver de la relégation. Malgré une victoire de prestige contre le Real Madrid début avril (2-1), il n’a pas pu empêcher la descente du club en 2e division.

L’ancien joueur de River Plate, du Bayern Munich, de Malaga, de l’Atletico Madrid, de l’Espanyol Barcelone et de Manchester City, finaliste du Mondial-2014 contre l’Allemagne (1-0), a fait ses gammes comme entraîneur à Malaga puis au Bayern, où il a dirigé les équipes de jeunes.

Il est retourné dans son club formateur, River Plate, pour connaître son premier poste d’entraîneur principal, remportant dès sa première saison (2023) le championnat argentin.

“Je veux construire une équipe qui pratique un football audacieux, intense et enthousiasmant”, a t-il déclaré, cité dans le communiqué.