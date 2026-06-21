Le point sur le Groupe F du Mondial-2026 de football après la deuxième journée disputée samedi et dimanche :
2e journée
Samedi 20 juin :
Pays-Bas – Suède 5 – 1
Dimanche 21 juin :
Tunisie – Japon 0 – 4
Déjà joués :
1re journée
Dimanche 14 juin
Pays-Bas – Japon 2 – 2
Lundi 15 juin
Tunisie – Suède 1 – 5
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Pays-Bas 4 2 1 1 0 7 3 4
. Japon 4 2 1 1 0 6 2 4
3. Suède 3 2 1 0 1 6 6 0
4. Tunisie 0 2 0 0 1 1 9 -8
NB : Les deux premiers de chacun des douze groupes et les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les seizièmes de finale.