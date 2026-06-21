Le point sur le Groupe F du Mondial-2026 de football après la deuxième journée disputée samedi et dimanche :

2e journée

Samedi 20 juin :

Pays-Bas – Suède 5 – 1

Dimanche 21 juin :

Tunisie – Japon 0 – 4

Déjà joués :

1re journée

Dimanche 14 juin

Pays-Bas – Japon 2 – 2

Lundi 15 juin

Tunisie – Suède 1 – 5

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Pays-Bas 4 2 1 1 0 7 3 4

. Japon 4 2 1 1 0 6 2 4

3. Suède 3 2 1 0 1 6 6 0

4. Tunisie 0 2 0 0 1 1 9 -8

NB : Les deux premiers de chacun des douze groupes et les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les seizièmes de finale.