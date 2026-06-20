Réunis au siège du gouvernorat sous la présidence du gouverneur de Tataouine, Amir Gabsi, les responsables régionaux ont examiné la programmation des activités et manifestations artistiques de la saison estivale 2026.

Objectif fixé : Consacrer la décentralisation culturelle afin de couvrir toutes les zones du gouvernorat, pas seulement le chef-lieu du gouvernorat.

A l’oeuvre, la séance a passé en revue la programmation préliminaire élaborée par la délégation régionale des affaires culturelles.

Contenus, organisation, logistique ont été débattus par les participants, lesquels ont formulé des propositions d’amendement visant à enrichir l’offre et à en renforcer la cohérence.

Prenant la parole, Gabsi a souligné que la culture est un droit, pas un privilège urbain, recommandant que chaque zone du gouvernorat bénéficie d’une programmation accessible en rupture avec la concentration excessive des événements dans les centres.

Il a aussi rappelé l’impératif de coordination avec les services sécuritaires et la protection civile, préalable nécessaire au bon déroulement des manifestations.

Au-delà du culturel, l’enjeu est éminemment économique. Des festivals bien organisés dynamisent le tourisme local et stimulent l’activité commerciale, a insisté le gouverneur.