Le ⁠sélectionneur de l’équipe nationale d’Angleterre, ​Thomas Tuchel, a salué la façon dont ​son équipe a réagi après ‌une première mi-temps chaotique alors ‌que l’Angleterre a ‌remporté mercredi son premier match de Coupe du monde face à la Croatie.

L’Angleterre a ⁠lancé son mondial en s’imposant contre la Croatie (4-2) dans le choc du groupe L grâce à ​un doublé de Harry Kane et aux buts de Jude Bellingham et ⁠Marcus Rashford.

“J’adore la deuxième mi-temps”, a déclaré Thomas Tuchel. “J’adore la façon dont ⁠l’équipe a réagi après une première mi-temps très compliquée face à des adversaires de haut niveau.”

“Je pense que nous avons été un peu nerveux, peut-être avons-nous voulu en faire trop, mais nous avons clairement trop réfléchi à nos décisions, nous ​avons mis trop de temps à prendre des décisions.”

“Il y a encore des choses à améliorer”, a déclaré ‌Thomas Tuchel. “Je pense que c’est aussi assez normal.”

Le sélectionneur a salué l'”engagement absolu” de Harry Kane après que ⁠l’attaquant du Bayern Munich soit intervenu en ‌fin de match dans sa propre surface de réparation pour empêcher la Croatie d’inscrire un troisième but, et a révélé que le milieu de terrain Declan Rice avait été remplacé par mesure de précaution.

“J’ai perçu une légère gêne, je lui ai ‌posé la question et il a ⁠directement montré le bas du dos, derrière les ischio-jambiers”, a déclaré Thomas Tuchel. “Je ne voulais prendre aucun risque.”

“C’était ‌le moment de le protéger, et je pense que Reece James a parfaitement assuré sa place au milieu de ‌terrain, ⁠un match fantastique. J’espère que ce n’est rien de grave et il m’a rassuré à la fin : tout va ​bien.”