L’Algérie lance sa Coupe du monde 2026 par une défaite nette face à l’Argentine (0-3), dans la nuit du mardi 17 juin 2026 au stade Arrowhead de Kansas City. Ce match de la 1re journée du groupe J pose déjà un premier écart entre les deux sélections. L’Argentine prend trois points et envoie un signal fort dans la poule.

Forme & dynamique

Aucune série de matchs récents n’est fournie pour les deux équipes. Le seul repère disponible reste cette rencontre. L’Argentine impose son rythme dès la première période et contrôle le scénario jusqu’au coup de sifflet final.

L’Algérie subit l’efficacité adverse. Elle encaisse un but avant la pause et ne parvient pas à inverser la dynamique en seconde période.

Classement & pression

Après cette 1re journée du groupe J, l’Algérie démarre sans point. La suite du parcours devient déjà importante pour la qualification.

Dans l’autre match du groupe, l’Autriche et la Jordanie s’affrontent. Le résultat de cette rencontre influencera l’équilibre du classement.

La prochaine étape arrive vite : l’Algérie affronte la Jordanie le mardi 23 juin 2026 à Santa Clara. Ce match prend déjà une dimension clé pour rester en course.

Face-à-face

Aucune donnée de confrontations récentes n’est fournie entre l’Algérie et l’Argentine. Historique [à vérifier].

Joueurs à suivre

Lionel Messi (Argentine) : il marque les trois buts du match (17e, 60e, 76e). Il porte l’attaque et décide du rythme de la rencontre.

Côté Algérie, aucun nom individuel n’est précisé dans la feuille fournie.

Ce qu’on attend du match

Ce match montre un écart d’efficacité entre les deux équipes. L’Argentine transforme ses occasions et gère les temps forts.

L’Algérie devra corriger sa gestion défensive et améliorer son impact offensif lors de la prochaine journée. Le duel contre la Jordanie devient un test de réaction immédiate dans un groupe déjà serré.