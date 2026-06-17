Le quartier populaire de 7ay Hlel, situé dans la zone de Mellassine à Tunis, accueillera du 19 au 28 juin prochain la première édition du “7ay Hlel Urbain Fest”.

Pendant dix jours, cet événement gratuit et ouvert au public transformera les espaces publics, les écoles, les cafés et les terrains de sport du quartier en scènes culturelles à ciel ouvert. Porté par l’association Cinématdour dans le cadre du programme Fel7ouma, le festival bénéficie du soutien de l’Ambassade des Pays-Bas en Tunisie.

Conçu en collaboration avec les habitants de la localité, le programme s’articule autour de cinq axes principaux : le cinéma, le théâtre, la photographie, la musique et le sport. L’ouverture officielle, prévue le 19 juin, sera marquée par le déploiement du Camion CinémaTdour, accompagné d’une fanfare et de spectacles de cirque.

Parmi les têtes d’affiche annoncées figurent le metteur en scène Ghazi Zaghbani, le slameur Hatem Karoui, le projet musical Erkez Hip-Hop — qui propose une fusion entre rap et mezoued —, ainsi que le réalisateur de documentaires de nature “The Dreamer”.

Le volet arts visuels comprendra une exposition urbaine réunissant douze photographes tunisiens, parallèlement à une restitution de photographies réalisées par les enfants du quartier lors de résidences artistiques scolaires.

Des tournois sportifs de football et de basket-ball, ainsi qu’une journée dédiée à la santé, complètent l’agenda de cette manifestation.