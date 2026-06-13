L’équipe d’Angleterre ⁠a été victime d’un vol de matériel d’entraînement avant son arrivée à Kansas ‌City, aux Etats-Unis, pour ‌la Coupe du ‌monde de football, a indiqué la police locale.

Le véhicule transportant le matériel ⁠des Three Lions vers son camp de base pour cette compétition coorganisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, a été ⁠cambriolé, selon les autorités.

L’incident s’est produit alors que le matériel était ⁠en cours de transfert depuis le camp d’entraînement de l’Angleterre en Floride vers le Swope Soccer Village, où il devait être mis en place avant que l’équipe n’entame sa préparation à la suite de son déplacement à Kansas City samedi.

“Nous enquêtons sur un possible vol de ‌matériel dans un véhicule de l’équipe qui est arrivé à Kansas City ce soir ⁠avec des objets manquants”, a déclaré ‌la police.

“L’enquête est en cours. Deux suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente d’un complément d’enquête”, a ajouté la police.

Selon les médias britanniques, des ballons et des chaussures figureraient parmi ‌les objets ayant été ⁠dérobés.

Ce vol pourrait perturber la préparation de l’Angleterre pour son entrée en lice ‌dans ⁠la compétition contre la Croatie, prévue mercredi à Dallas.