Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne participera pas au match de Coupe du monde contre le Panama mercredi, sa demande de visa pour entrer au Canada ayant été refusée, a annoncé la FIFA vendredi.
“La FIFA peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra pas se rendre du camp de base de l’équipe du Ghana à Boston, aux USA, au Canada pour le premier match contre le Panama mercredi 17 juin, sa demande de visa ayant été refusée par le gouvernement canadien”, a déclaré la FIFA dans un communiqué adressé à Reuters.
“La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration des pays hôtes, y compris dans l’octroi des visas.”, indique l’instance mondiale.
Thomas Partey se trouve avec le reste de l’équipe du Ghana à Boston et sera autorisé à jouer lors des prochains matches du groupe L contre l’Angleterre dans cette ville et contre la Croatie à Philadelphie.
L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, âgé de 32 ans, évolue actuellement à Villarreal.