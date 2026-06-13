⁠Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne participera pas au match ‌de Coupe du ‌monde contre le ‌Panama mercredi, sa demande de visa pour entrer au Canada ayant été ⁠refusée, a annoncé la FIFA vendredi.

“La FIFA peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra pas se rendre du ⁠camp de base de l’équipe du Ghana à Boston, ⁠aux USA, au Canada pour le premier match contre le Panama mercredi 17 juin, sa demande de visa ayant été refusée par le gouvernement canadien”, a déclaré la FIFA dans un communiqué adressé à Reuters.

“La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration des pays hôtes, y ‌compris dans l’octroi des visas.”, indique l’instance mondiale.

Thomas ‌Partey se trouve avec le reste de l’équipe du Ghana à Boston et sera autorisé à jouer lors des prochains matches du groupe L contre l’Angleterre dans cette ville ‌et contre la Croatie à ⁠Philadelphie.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, âgé de 32 ans, évolue actuellement à Villarreal.