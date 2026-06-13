Les États-Unis se sont imposés face au Paraguay sur le score de 4 buts à 1, lors de la première journée du groupe D de la Coupe du Monde 2026, disputée au Stade de Los Angeles.

Les Américains ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à un but contre son camp de Damián Bobadilla. Folarin Balogun a ensuite doublé puis triplé la mise en inscrivant un doublé aux 31e et 45e+5 minutes.

En seconde période, Maurício a réduit l’écart pour la sélection paraguayenne à la 73e minute, sans toutefois empêcher la victoire des États-Unis. Les Américains ont ensuite scellé leur succès en inscrivant un quatrième but dans les dernières minutes de la rencontre par le biais de Giovanni Reyna (90è+8).

Grâce à ce succès, les États-Unis prennent la tête du groupe D avec trois points. La deuxième rencontre de cette poule opposera la Turquie à l’Australie dimanche prochain à Vancouver, au Canada.