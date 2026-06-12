Les joueurs ont salué vendredi la hausse de la dotation globale de Wimbledon de 20% par rapport à l’édition 2025, une augmentation record alors que des stars du tennis mondial réclament de recevoir plus d’argent des tournois du Grand Chelem.

“Les principaux joueurs des circuits ATP et WTA saluent l’annonce” comme “une véritable avancée significative”, ont écrit les représentants des joueurs des circuits ATP et WTA dans un communiqué.

“Les joueurs veulent voir Wimbledon continuer à prospérer et soutiennent les investissements que le tournoi réalise dans le sport.”

Pour l’édition 2026 de Wimbledon, qui démarre le 29 juin, l’enveloppe atteint un niveau record de 64,2 millions de livres sterling (74,4 millions d’euros) contre 53,5 millions l’an dernier.

Il s’agit “de loin de la plus forte augmentation annuelle de l’histoire” du tournoi, ont dit les organisateurs jeudi. En comparaison, l’an dernier, elle avait été augmentée de 7% par rapport à 2024.

Le tournoi sur gazon de Wimbledon se tient du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet. Il a été remporté l’an dernier par Jannik Sinner et Iga Swiatek.